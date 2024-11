Officieel: Sauber neemt na dit seizoen afscheid van Bottas en Zhou

Het is voor niemand een verrassing, maar vandaag is het officieel geworden. Het team van Sauber heeft afscheid genomen van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Beide coureurs beschikken over een aflopend contract en dat gaan ze niet verlengen. Na dit seizoen gaan ze weg bij het team.

Sauber wordt vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi, en ze ondergaan momenteel een flinke metamorfose. Nico Hülkenberg werd eerder dit jaar al vastgelegd voor 2025, en vooral Bottas hoopte op een nieuwe deal. Die komt er nu dus officieel niet. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Bottas en Zhou ligt. De kans is groot dat Hülkenberg de jonge Gabriel Bortoleto als teamgenoot krijgt.

After open and constructive discussions with Valtteri Bottas and Zhou Guanyu, we mutually concluded that conditions to continue together could not be met so we agreed that it is time to part ways. We would like to thank both for the contribution they have made to the team in the… pic.twitter.com/Gaqmu5trt7