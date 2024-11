Ook Colapinto kraakt FIA: "Er viel niet te rijden"

De Braziliaanse Grand Prix was afgelopen weekend een enorme chaos. De regen zorgde voor veel spektakel, maar niet alle coureurs waren daar blij mee. Franco Colapinto veroorzaakte met zijn crash een rode vlag, maar hij vindt dat er op dat moment niet had moeten worden gereden.

De regen speelde een hoofdrol in de Braziliaanse Grand Prix. De wedstrijdleiding had al besloten om de start van de race naar voren te halen, maar de buien trokken in rap tempo over het circuit. In de eerste fase van de race begon het zeer hard te regenen, en ontstonden er een soort riviertjes op de baan. De wedstrijdleiding koos voor een Safety Car, maar toen Colapinto met zijn Williams de muur invloog, werd er wel met de rode vlag gezwaaid.

Veel coureurs vonden dat de race veel eerder stil had moeten worden gelegd. Ook Colapinto deelt die mening, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Het was moeilijk. In de kwalificatie was het echt moeilijk met de banden en in de race viel er niet te rijden op dit circuit. We hadden op dat moment niet moeten rijden. We zaten iets van vijftien seconden van het tempo en ze zetten warme inters op de auto. We probeerden de temperaturen hoog te houden en we pushten. Voor het rechte stuk was er een heel grote rivier en ik verloor de controle. Ik was dus passagier. Ik was heel verdrietig. Het team had geweldig werk geleverd door de auto weer de baan op te sturen en het was tot dan toe echt een goede dag voor ons."