Mercedes-coureurs moeten vrezen voor straf na aanpassing bandenspanning

Voor het team van Mercedes kan de Grand Prix van Brazilië nog wel eens een staartje krijgen. Het Duitse team heeft na de onderbroken start de bandenspanning van beide bolides aangepast en dat is in strijd met de reglementen.

George Russell en Lewis Hamilton zijn de Grand Prix in São Paulo als vierde en tiende gefinisht, maar zullen na de race moeten vrezen voor een straf. Het team van Mercdes heeft namelijk de bandenspanning van beide bolides aangapast, nadat de start van de Braziliaanse GP werd afgebroken door de spin van Lance Stroll in de opwarmronde. Dit is in strijd met de reglementen, omdat de teams de bandenspanning niet meer mogen aanpassen nadat de banden op de bolides zijn gemonteerd.

De FIA meldde dit al tijdens de race, maar zou na de Grand Prix onderzoek gaan doen naar het voorval. De mondiale autosportbond heeft een teamvertegenwoordiger van Mecredes op het matje geroepen en moest zich om 19:30 Nederlandse tijd (3:30 lokale tijd) melden bij de stewards. Later vandaag zullen de stewards met een oordeel komen.