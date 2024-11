FIA verklaart late rode vlag na crash Stroll

Het team van Red Bull Racing was na de kwalificatie niet te spreken over wedstrijdleiding. De Oostenrijkse renstal vond dat er direct na de crash van Lance Stroll een rode vlag had moeten komen. De FIA heeft nu uitleg gegeven over waarom er zo lang gewacht werd met het zwaaien van de rode vlag.

De late rode vlag na de crash van Lance Stroll zorgde misschien wel voor het meest opmerkelijke moment van de kwalificatie in São Paulo. De Canadees raakte zijn AMR24 met iets minder dan twee minuten te gaan kwijt in bocht drie, maar de rode vlag werd pas 30 à 40 seconden later gezwaaid.

Daar was vooral het team van Red Bull Racing woedend over. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez konden door deze late rode vlag hun tijd niet meer verbeteren en zagen hun kwalificatie zodoende in Q2 tot een einde komen. Het team uit Milton Keynes was van mening dat deze rode vlag veel eerder gezwaaid had kunnen worden, want dan was er voor beide Red Bull-rijders nog een mogelijkheid geweest om na de rode vlag een snelle tijd te rijden. Ook vermoedde het team dat de wedstrijdleiding lang wachtte met een rode vlag om op die manier de coureurs die al voor Stroll op de baan reden niet te benadelen.

Motorsport.com heeft echter begrepen dat dat laatste zeker niet het geval is. De FIA heeft tegenover hetzelfde medium laten weten dat ze op onboardbeelden van Stroll zagen dat de Canadees probeerde om zijn auto terug te brengen naar de pits. Hij werd bovendien aangespoord door zijn race-engineer om terug naar de pits te rijden. Dat was voor Aston Martin van cruciaal belang, want hoe eerder de auto in de pits zou zijn, hoe langer de monteurs de tijd zouden hebben om de bolide klaar te maken voor de race. Om deze reden werd er in eerste instantie een dubbele gele vlag gezwaaid, wat gezien wordt als een lokale rode vlag. Dit houdt in dat de rijders op dat gedeelte van de baan langzaam moesten rijden, zodat ze snel tot stilstand kunnen komen, mocht dat nodig geweest zijn. Toen bleek dat Stroll zijn auto toch niet terug kon brengen naar de pits, besloot de wedstrijdleiding alsnog de rode vlag uit te hangen.

Waarom werd de rode vlag bij andere incidenten eerder gezwaaid?

Daarnaast was Red Bull zeer verbolgen over het feit dat er wel snel met de rode vlaggen gezwaaid werd na de crashes van Alexander Albon en Fernando Alonso. Dat had volgens de FIA te maken met de hevigheid van de crashes. Zij stellen dat de klap die Albon en Alonso te verduren kregen, heftiger was dan die van Stroll. In beide gevallen moest daarom ook de medical car de baan op gestuurd worden, waardoor het volgens de mondiale autosportbond zeer logisch was om direct een rode vlag uit te hangen.