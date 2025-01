Stroll neemt ongewild F1-record over van Herbert

Lance Stroll kende opnieuw een matig jaar in de Formule 1. De Canadees eindigde slechts als dertiende in het kampioenschap met 24 punten. Ondanks zijn rampzalige jaar wist Stroll wel twee records op zijn naam te schrijven.

Het Formule 1-seizoen van Aston Martin-rijder Lance Stroll was er opnieuw niet één om over naar huis te schrijven. De Canadees wist slechts zesmaal in de punten te eindigen en kwam zodoende tot een mager aantal van 24 punten in 2024. Dat terwijl teamgenoot Fernando Alonso na de Grand Prix van Japan - de vierde race van 2024 - al op 24 punten stond en het seizoen uiteindelijk afsloot op een aantal van 70 punten.

Canadees met meeste F1-races

Ondanks zijn matige jaar wist Stroll wel een mooie mijlpaal voor zichzelf te bereiken. De 26-jarige reed in Las Vegas zijn 164e Grand Prix uit zijn Formule 1-carrière en werd zodoende de Canadese coureur met de meeste starts in de Formule 1. Hij passeerde namelijk voormalig wereldkampioen en landgenoot Jacques Villeneuve, die tot 163 Grand Prix-starts kwam in zijn Formule 1-loopbaan. Dit record had Stroll echter al drie weken eerder in Brazilië kunnen pakken, maar hij kon niet aan de start verschijnen in São Paulo, nadat hij zich in de opwarmronde nogal op lompe wijze in het grind had vastgereden.

Stroll neemt ongewild record van Herbert over

Het was echter niet het enige record dat Stroll op zijn naam schreef in 2024. Tijdens het Grand Prix-weekend in Austin - de 162e Grand Prix van Stroll in de Formule 1 - schreef hij namelijk een ongewild record op zijn naam. De Canadees wist geen enkele van die 162 races af te sluiten met de snelste ronde op zijn naam. Stroll werd zodoende de coureur met de meeste Grands Prix op zijn naam zonder een keer de snelste ronde te hebben gereden. Dit record nam hij over van Johnny Herbert, die tijdens zijn 161 Grands Prix in de koningsklasse ook geen enkele keer de snelste ronde wist te rijden.