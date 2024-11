Albon mist Braziliaanse Grand Prix na harde crash

De Braziliaanse Grand Prix telt straks minimaal negentien starters. Alexander Albon crashte zeer hard in de kwalificatie van zojuist en de schade is te groot om van start te gaan. De Thaise Brit gaf zelf direct aan dat hij niet kan gaan racen op het circuit van Interlagos.

Albon vloog zeer hard van de baan af in Q3. In de eerste bocht ging er iets mis waardoor hij vol de muur invloog en hij zijn Williams-bolide zwaar beschadigde. Albon was bezig met een goede sessie, maar dat kan hij geen gevolg geven. Bij Viaplay gaf Albon direct aan dat de schade te groot was om te starten. Hij liet daar geen twijfel over merken. Ook zijn teamgenoot Franco Colapinto crashte in de kwalificatie.