Sterke Haas-invaller Bearman werd uit bed gebeld

Oliver Bearman mocht op de vrijdag in Brazilië plotsklaps weer plaatsnemen in een Formule 1-wagen. Kevin Magnussen is ziek, dus moest Haas op zoek naar een vervanger. Bearman liet weer eens zien tot wat hij in staat is, en hij reed een goede sprint kwalificatie. Lachend stelt hij dat hij op vrijdagochtend uit zijn bed werd gebeld.

De Formule 1-wereld werd op vrijdagochtend wakker geschud door het team van Haas. In een kort statement lieten ze weten dat Magnussen door ziekte niet kon rijden op vrijdag. Bearman zou hem voor de rest van de dag vervangen, maar aangezien Magnussen te ziek is, mag hij het weekend afmaken. De jonge Brit reed rond als een veteraan en hij noteerde de tiende tijd in de sprint kwalificatie.

Na zijn invalbeurten in Jeddah en Bakoe, mag Bearman nu weer aan de bak. Hij deed het zeer goed, en lachend laat hij in het persbericht van Haas weten hoe zijn dag ging: "De auto voelde sinds het eerste rondje in de training direct goed aan. Ik ben blij dat ik SQ3 heb bereikt en dat in de derde fase van een kwalificatie heb kunnen rijden. Ik maakte een foutje in de eerste sector, en dat kostte me veel tijd, terwijl de rest van het rondje goed was. Daar baal ik dus van. Ayao Komatsu belde me vanochtend wakker met zijn telefoontje om te zeggen dat ik vandaag zou rijden. Ik ga mijn best doen voor Kevin, ik weet dat hij zich niet goed voelt en dat hij hier in het verleden veel succes heeft gehad. Ik ben blij dat ik weer in een Formule 1-wagen mag zitten, het is altijd leuk."