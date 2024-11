Ocon maakt eerste Haas-meters tijdens post season test

Esteban Ocon is bezig met zijn laatste races in dienst van het team van Alpine. Hij gaat vanaf volgend jaar rijden voor het team van Haas, maar hij zal al eerder in een bolide van de Amerikaanse renstal stappen. Ayao Komatsu bevestigt namelijk dat Ocon in actie zal komen bij de post season test in Abu Dhabi.

Het team van Haas beschikt volgend jaar over een volledig nieuwe line-up. De toekomst van Kevin Magnussen is nog onzeker en Nico Hülkenberg stapt over naar Audi. Ze worden opgevolgd door Ocon en de jonge Brit Oliver Bearman. Bearman maakt dit jaar al veel meters voor Haas, terwijl Ocon zich nu nog focust op Alpine. Toch hoeft de Fransman niet lang meer te wachten op zijn eerste kans in een Haas.

Na de seizoensfinale in Abu Dhabi wordt op het circuit van Yas Marina immers de post season test verreden. Haas-teambaas Ayao Komatsu laat in Brazilië aan Motorsport.com weten dat Ocon dan zal rijden: "Dat wordt voor de eerste keer dat Esteban in onze auto kan rijden. Dat is belangrijk aangezien de regels stabiel blijven. Onze auto voor volgend jaar zal een evolutie zijn van de huidige wagen. Dan kan hij alvast een beetje proeven aan onze auto voor januari, of zodra het mogelijk is om te zien hoe onze auto er uitziet."