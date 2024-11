Verstappen adviseert Sauber: "Ik had hem al getekend"

Sauber heeft nog altijd niet besloten wie volgend jaar de teamgenoot zal gaan worden van Nico Hülkenberg. Volgens kampioenschapsleider Max Verstappen zou die keuze niet heel moeilijk moeten zijn. Hij zou kiezen voor de leider in het Formule 2-kampioenschap, Gabriel Bortoleto.

Het team van Sauber zal vanaf 2026 deel gaan nemen aan de Formule 1 als het fabrieksteam van Audi. Deze overgang zal niet zomaar van de ene op de andere dag plaats kunnen vinden, waardoor de Duitse autofabrikant op de achtergrond al druk bezig is met de voorbereidingen op het 2026-seizoen. Zo versterkte Audi zich al met enkele grote namen zoals Mattia Binotto en Jonathan Wheatley, en daar kwam van de week voormalig Ferrari-kopstuk Ignacio Rueda bij.

Waar het technische team van Audi op die manier steeds meer vorm begint te krijgen, moet het team op het gebied van de coureurs nog een belangrijke knoop doorhakken. Nico Hülkenberg tekende in april van dit jaar een meerjarige deal bij Sauber/Audi, waardoor de Duitser volgend jaar eerst voor het Zwitserse team zal gaan rijden en in 2026 in een van de twee bolides van het fabrieksteam van Audi zal plaatsnemen. Maar wie zijn teamgenoot wordt, dat is nog altijd dé grote vraag.

Momenteel wordt er nog steeds gespeculeerd over wie de teamgenoot van Hülkenberg moet gaan worden, aangezien Mattia Binotto, die de coureurskeuze uiteindelijk zal gaan maken, nog altijd niet heeft besloten of het team voor een ervaren coureur of een jong talent zal gaan.

Gabriel Bortoleto

Eén van de namen die veelal genoemd wordt, is die van McLaren-junior Gabriel Bortoleto. De 20-jarige Braziliaan won vorig jaar tijdens zijn debuutseizoen meteen het Formule 3-kampioenschap, en staat momenteel met 169,5 punten bovenaan in het Formule 2-kampioenschap. Hij wordt als één van de grote talenten in de opstapklasse richting de koningsklasse van de autosport gezien, en dat is ook Max Verstappen niet ontgaan. De drievoudig wereldkampioen gaf zelfs aan dat hij de jonge Braziliaan de beste optie voor Sauber vindt met het oog op de nieuwe reglementen in 2026.

"Als ik Sauber was, had ik hem al getekend", zei Verstappen op de FIA-persconferentie. "Vooral omdat jonge coureurs de toekomst zijn, en omdat er in 2026 een grote regelwijziging zal zijn. Het is altijd goed om al een jaar aan een team te wennen, hier en daar je fouten te maken, je goed te integreren, de auto een beetje te begrijpen. Je voelt je dan veel beter voorbereid en comfortabeler als je dan in 2026 start [met nieuwe reglementen, red.]."