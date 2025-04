Max Verstappen beleefde vandaag een goede dag in Japan. Hij pakte de pole position, en dat hadden niet veel mensen aan zien komen. Na afloop verkeerde hij in opperbeste stemming, en kreeg hij de lachers op zijn hand toen hij tijdens de persconferentie de grens opzocht van het taalbeleid van de FIA.

Verstappen versloeg vandaag de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri in de kwalificatie op het circuit van Japan. Hij was nipt sneller dan Norris, en daarmee greep hij voor het eerst sinds vorig jaar zomer de pole position. Het leverde een enorme grijns op het gezicht van Verstappen op. Hij was kritisch op zijn eigen team Red Bull, maar er was zeker nog ruimte voor een geintje.

"Dan poep je in je broek!"

Het circuit van Suzuka is geliefd onder de coureurs. Tijdens de persconferentie van de FIA kreeg Verstappen de vraag of hij het gevoel in de cockpit kan omschrijven tijdens een snel rondje op deze baan: "Nou, ik ben blij met de eerste plaats... Als je met de auto wil rijden, ga je gang! Ik denk dat je dan in je broek poept! Mag ik dat wel zeggen in de persconferentie? Het was in ieder geval niet makkelijk, maar we vonden een balans die te doen was. Ik deed mijn best, maar je moet hier alles geven, vooral in de eerste sector."

Strenge regels

Verstappens vraag of hij deze opmerking mag maken, gaat vanzelfsprekend over het veelbesproken beleid van de FIA. De autosportfederatie heeft voor dit jaar de regels omtrent het wangedrag aangescherpt. Een scheldwoordje kan een boete, een voorwaardelijke schorsing of aftrek van WK-punten opleveren. Verstappens grapje kon overigens door de beugel, want de stewards opende geen onderzoek. Hij start de race morgen vanaf de pole position, en hij zal op jacht gaan naar zijn eerste Grand Prix-zege van het jaar.