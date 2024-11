Lawson duidelijk: "Ben hier niet om vrienden te maken"

Liam Lawson heeft sinds zijn terugkeer in de Formule 1 al meerdere stevige duels uitgevochten. De Nieuw-Zeelander kwam onder andere Fernando Alonso en Sergio Perez tegen, die niet al te blij waren met hem. Lawson heeft daar maling aan, want hij racet niet in de koningsklasse van de autosport om vrienden te maken, stelt hij.

Visa Cash App RB-coureur Liam Lawson was vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten de opvolger van de weggestuurde Daniel Ricciardo. En de terugkeer van de Nieuw-Zeelander is zeker niet onopgemerkt gebleven. Hij scoorde tijdens de race in Austin meteen twee punten na een fenomenale inhaalrace vanaf P19 en liet ook een uitstekende snelheid zien in Mexico-Stad, maar er wordt de laatste dagen vooral veel gezegd en geschreven over de incidenten waar hij bij betrokken was.

De VCARB-coureur raakte in Austin namelijk verwikkeld in een vete met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, waarna hij het in Mexicaanse hoofdstad aan de stok kreeg met Sergio Perez. Dat laatste incident was toch wel een zeer opmerkelijke te noemen, omdat het Red Bull-zitje naast Max Verstappen naar één van deze twee rijders lijkt te gaan. Ze vochten dan ook een hard duel uit, waarbij ze elkaar zelfs raakten. Perez haalde daarop hard uit naar Lawson, terwijl de Nieuw-Zeelander kritiek had op de manier van racen van de Mexicaan.

Als Lawson in São Paulo gevraagd wordt naar de incidenten, geeft hij aan niet in de Formule 1 te racen om vrienden te maken. "Het is uiteraard niet mijn doel om vijanden te maken, want ik probeer geen problemen te veroorzaken of iets dergelijks. Maar tegelijkertijd ben ik hier niet om vrienden te maken, ik ben hier om te winnen, en daar concentreer ik me op. En in deze situatie vechten we als team zijnde heel hard voor P6 in het constructeurskampioenschap, en ik vecht natuurlijk ook voor mijn toekomst in de Formule 1, dus daar concentreer ik me op", vertelt de man uit Hastings tegenover Sky Sports.

Lawson onthult gesprek met Perez

Ondanks de meneingsverschillen hebben Lawson en Perez na de race wel met elkaar gesproken. De Nieuw-Zeelander bood daarin opnieuw zijn excuses aan voor de middelvinger die hij na het incident opstak richting Perez. "We hebben kort met elkaar gesproken na de race. Tegelijkertijd vertrokken we erg snel van het circuit. Het was een gevecht op het circuit en ik heb mijn excuses aangeboden voor wat ik na het incident deed", vertelt de 22-jarige, die nog steeds van mening is dat hij niks fout heeft gedaan. "Eerder denk ik dat het om een race-incident ging. Het is duidelijk dat het niet het doel was om met een andere auto te crashen, zeker niet met een Red Bull-auto."

Toch denkt de Red Bull-junior dat hij het gevecht achteraf gezien anders had kunnen aanpakken. "Als ik terugkijk, waren er misschien dingen die ik anders had kunnen doen. Ik had de chicane kunnen afsnijden en hem volledig kunnen vermijden, maar op dat moment ben ik ook aan het racen en heb je een fractie van een seconde om de beslissing te nemen", legt de VCARB-rijder uit. "Ik heb er achteraf met het team over gesproken en erover nagedacht. Ik ga er dit weekend van leren."