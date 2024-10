Lawson onthult dreigement van Alonso na sprintrace

Liam Lawson en Fernando Alonso vochten een hard duel uit tijdens de sprintrace op het Circuit of the Americas. De Spanjaard, die het duel verloor van de Nieuw-Zeelander, was totaal niet te spreken over de acties van Lawson. Volgens de VCARB-coureur is Alonso na de race zelfs naar hem toe gekomen om te zeggen dat hij Lawson zou 'naaien'. Dat gebeurde direct tijdens de kwalificatie, al wil Alonso daar niks van weten.

VCARB-rijder Liam Lawson is vanaf dit weekend de vervanger van de weggestuurde Daniel Ricciardo. De Nieuw-Zeelander heeft zes races de tijd om zich te bewijzen, en zal dan te horen krijgen of hij volgend jaar een stoeltje krijgt bij één van de Red Bull-teams. En Lawson liet zich meteen zien bij zijn eerste race sinds zijn terugkeer. Hij werd tijdens de sprintrace namelijk aangevallen door Fernando Alonso en hield de Spanjaard met uitstekend verdedigingswerk uiteindelijk achter zich.

Alonso niet blij met Lawson

De Aston Martin-coureur was echter niet gediend van de manier van racen van Lawson en noemde hem over de boordradio een 'idioot'. Daar bleef het echter niet bij. Lawson beweert namelijk dat Fernando Alonso na de race naar hem toe kwam en dat de Spanjaard hem toen heeft gedreigd te 'naaien' in de nabije toekomst. En de 43-jarige heeft woord gehouden, denkt Lawson, die doelt op een actie van Alonso tijdens de kwalificatie. De man uit Oviedo zat op een bepaald moment direct achter Lawson bij het uitkomen van de pitstraat en haalde de VCARB-coureur direct in bij het ingaan van bocht één, waardoor hij langer deed over zijn outlap.

"Ik weet het niet. Hij zei dat hij me zou naaien, en ik denk dat hij woord heeft gehouden", vertelde de 22-jarige tegenover Motorsport.com. "Hij was echt overstuur. Ik weet niet waarom. We raceten voor P16. Het is wat het is. Hopelijk kan hij zich eroverheen zetten en kunnen we verdergaan."

Lawson vervolgt zijn verhaal: "Ik denk dat hij gewoon een spelletje speelt. Het is wat het is, het hoort erbij. Het stoort me niet. Ik begrijp ook dat hij een behoorlijk vreselijke race heeft gehad, dus ik kan begrijpen waarom hij boos is. Maar als ik iets verkeerd had gedaan, had ik een straf gekregen. Dus ja."

"Dat is tussen ons"

Alonso werd na de kwalificatie geconfronteerd met de woorden van de man uit Hastings. Hij wilde er niet op ingaan. "Dat is tussen ons", zei hij tegenover Motorsport.com over het gesprek met Lawson.

Toen datzelfde medium hem vroeg wat er tijdens de kwalificatie was gebeurd tussen hem en de VCARB-rijder, was Alonso zich van geen kwaad bewust: "Kwalificatie? Wat gebeurde er tijdens de kwalificatie?", antwoordde de 43-jarige. "Ah, nou, omdat ik gescrubde banden had, was ik niet echt op zoek naar een getimede ronde, dus ik wilde niet nog meer tijd verliezen. En ik denk dat het niet zoveel voor hem heeft veranderd. Maar vandaag tijdens de sprintrace hebben we heel hard gevochten. Hij heeft heel hard gevochten, naar mijn mening, voor de zestiende, zeventiende plaats. Maar weet je, we kunnen er niets aan doen."