Perez sneert naar Lawson: "Niet de juiste instelling voor de F1"

Sergio Perez en Liam Lawson vochten in Mexico een stevig duel uit. De Red Bull van Perez raakte hierbij beschadigd, maar er werd geen straf uitgedeeld. Perez was witheet, en hij haalde uit naar Lawson. Perez is van mening dat de Nieuw-Zeelander niet de juiste instelling heeft voor de Formule 1.

Lawson reed in Mexico zijn tweede race van het seizoen. Hij moet zich bewijzen, en hij liet zien dat hij niet zomaar de deur open zet voor iedereen. Perez probeerde de Nieuw-Zeelander in te halen, maar dat lukte niet. Lawson gebruikte zijn ellebogen en hij raakte de wagen van Perez. Hierdoor zat er een flink gat in de sidepod van de RB20 en Perez reed een verloren race. De stewards vonden het geen straf waard.

Geen straf

Perez noemde Lawson tijdens de race meermaals een 'idioot'. Ook na afloop was hij woedend, en bij Motorsport.com sprak hij zich uit: "Ik deed een inhaalmanoeuvre in bocht 4. Hij raakte daar buiten de baan, maar hij kwam meteen terug, alsof ik er niet was. Ik denk dat hij het incident had kunnen vermijden, maar hij kwam gewoon terug de baan op. Gelukkig zag ik hem en maakte ik ruimte, anders was het een enorme crash. Dit was niet nodig, het heeft ons allebei onze race gekost. Dit was te veel."

De stewards grepen niet in, maar daar begreep Perez helemaal niets van. Volgens hem was het namelijk glashelder wie de dader was: "Hij krijgt er ook nog eens geen straf voor. Hij deed hetzelfde met Fernando Alonso in Austin en vandaag ook op het einde met Franco Colapinto. Hij wordt ook nog eens niet bestraft, dus het wordt hem niet aangerekend."

Niet de juiste instelling

Lawson en Perez rijden allebei voor een Red Bull-team, maar ze zijn geen vrienden. Als Perez wordt gevraagd naar zijn relatie met Lawson, reageert hij fel: "Ik heb geen relatie met hem. Ik denk dat de manier waarop hij in de Formule 1 is gekomen... Hij heeft er gewoon niet de juiste instelling voor. Hij moet leren om wat nederiger te zijn. Toen een tweevoudig wereldkampioen afgelopen weekend wat dingen zei, negeerde hij hem volledig. Als je in de Formule 1 komt, ben je natuurlijk hongerig, maar je moet ook respectvol zijn, zowel op als naast de baan. Ik denk niet dat hij de juiste houding heeft. Ik denk dat hij een geweldige coureur is en ik hoop voor hem dat hij hiervan kan leren."

Wreed

Lawson heeft dit seizoen twee races gereden, maar Perez vindt dat hij nu al veel fout heeft gedaan. De Mexicaan legt zijn woede uit: "In zijn eerste twee Grands Prix heeft hij veel incidenten gehad. Ik denk dat hij de instelling moet hebben om te zeggen: 'Oké, waarschijnlijk heb ik een beetje overdreven. Ik zal een stapje terugdoen en opnieuw beginnen.' Want als je niet leert van je fouten, is de Formule 1 een wrede wereld en hij zou wel eens niet door kunnen gaan."