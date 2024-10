Lawson over incident met Perez: "Duwde me gewoon van de baan"

Liam Lawson en Sergio Perez vochten aan het begin van de Mexicaanse Grand Prix hard om de tiende positie in de race. Hierbij maakten de twee rijders zelfs contact met elkaar. Dat kwam volgens Lawson vooral door Perez, die hem te weinig ruimte zou hebben gegeven. Na de race stak hij zijn onvrede dan ook niet onder stoelen of banken.

Visa Cash App RB-rijder Liam Lawson reed vorige week een geweldige inhaalrace in Austin. Hij startte de race vanaf P19 en kwam uiteindelijk als negende over de finish. Dit resultaat wilde de Nieuw-Zeelander in Mexico-Stad maar al te graag herhalen. Hij startte de race ook nog eens veel verder naar voren - vanaf P12 - waardoor het zeker geen onrealistische opgave was. Lawson, die net als in Austin startte op de harde band, schoof bij de start al op naar P10 en kon deze positie lang vasthouden, totdat hij Sergio Perez in zijn spiegels zag verschijnen.

Lawson en Perez raken elkaar

De Mexicaan moest na een dramatische kwalificatie starten vanaf P18 en was inmiddels opgeklommen naar de elfde stek. Hij wilde echter meer en plaatste in ronde achttien een gewaagde inhaalactie in bocht vier, waarmee hij Lawson hoopte te passeren. Dit liep echter compleet anders, want de twee rijders raakten elkaar bij het ingaan van bocht vijf. Hierbij liep vooral de Red Bull-rijder veel schade op aan zijn vloer en sidepod. Lawson kon zijn weg zonder al te veel schade vervolgen, maar kwam uiteindelijk niet verder dan P16.

Na de race is Lawson vooral niet blij met de hoeveelheid ruimte die hij van Perez kreeg. "Ik gaf hem ruimte bij het ingaan van bocht vier. Hij kwam namelijk van ver en remde heel laat. Ik wist dat hij het zou gaan proberen, dus ik probeerde hem daarom zoveel mogelijk ruimte te geven. Maar hij duwde me gewoon van de baan", legt Lawson uit tegenover Viaplay. "In bocht vijf probeerde ik zoveel mogelijk in te sturen, maar hij stuurde gewoon in en gaf me opnieuw totaal geen ruimte, waardoor we elkaar raakten. Het was totaal niet mijn intentie om een incident te veroorzaken. Ik probeerde hem daarom ook zoveel mogelijk ruimte te geven in bocht vier. Ik hoopte dat hij me ruimte zou geven in bocht vijf, maar dat deed hij duidelijk niet."

"Dat mag geen excuus zijn"

Het incident zat Lawson zo hoog dat hij na het gevecht met Perez zelfs een middelvinger opstak naar de Mexicaan. Hoe kijkt de VCARB-rijder terug op zijn gebaar richting de thuisrijder? "Ik was op dat moment erg gefrustreerd, omdat hij mijn race ruïneerde. Hij blokkeerde mij ook een halve ronde om mijn race te verpesten. Ik had dat natuurlijk niet moeten doen. Ik heb daarvoor ook mijn excuses aangeboden [aan Perez, red.] na de race. Ik deed het omdat ik op dat moment boos was, maar dat mag geen excuus zijn."