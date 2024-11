Trouwe sponsor Perez toont interesse in Colapinto

Franco Colapinto maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Williams-invaller rijdt rond alsof hij al jaren deelneemt aan de koningsklasse van de autosport. Er is veel interesse in hem, ook vanuit één van de trouwste sponsors van Red Bull-coureur Sergio Perez.

Colapinto rijdt sinds de Italiaanse Grand Prix voor het team van Williams. De jonge Argentijn kreeg enigszins verrassend een kans van Williams als vervanger van Logan Sargeant. Vooralsnog doet Colapinto het veel beter dan men had verwacht, al kende hij in Brazilië wel een rampzalig weekend met twee crashes. In de voorgaande raceweekenden wist hij wél te scoren, en hij wordt zelfs in verband gebracht met Red Bull. Christian Horner werd in Brazilië gespot bij het onderkomen van Williams, en het is geen geheim dat hij gecharmeerd is van de jonge Argentijn.

Niet alleen het team van Perez, maar ook zijn sponsor kijkt met veel interesse naar Colapinto. Carlos Slim Domit doet daar niet geheimzinnig over in gesprek met ESPN: "We hebben al veel vaker meerdere coureurs gesteund. We werkten met Bruno Senna, we waren met Pietro Fittipaldi, en we waren met de Mexicanen Checo en Esteban Gutierrez. Als er een kans was om ergens over te praten met Franco, dan heeft dan niet te maken met Checo. We proberen altijd coureurs uit Latijns-Amerika te steunen, en Franco doet het heel goed. Maar ons belangrijkste project is altijd het ontwikkelen van Mexicaanse coureurs geweest. Checo is zonder twijfel degene die ons vertegenwoordigd."