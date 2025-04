Sergio Perez verloor vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing. Het was een pijnlijk moment, maar Perez heeft zich er inmiddels overheen gezet. Zijn vader Antonio Perez Garibay blijft echter kritisch en beweert dat Red Bull de coureurs niet eerlijk behandelde.

Perez kende vorig jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Hij kon zijn teamgenoot Max Verstappen amper bijhouden, en hij kwam steeds verder onder druk te staan. Vlak voor de kerstdagen werd bekend dat Red Bull afscheid had genomen van Perez. De Mexicaan bleef daarna geruime tijd stil, maar kwam deze week wel met een verklaring. Hij bleef rustig, en hij stelde dat hij nadenkt over een comeback.

Opschudding

Perez blijft rustig, maar zijn vader is er nog altijd niet blij mee. Antonio Perez Garibay is kritisch op Red Bull, en hij doet een opvallende bewering in de Spaanstalige podcast Fórmula de 2: "Wat ik vandaag ga vertellen, zal voor opschudding gaan zorgen. Ik kan je vertellen dat de auto met startnummer 1 niet gelijk was aan de auto met startnummer 11 (het startnummer van Perez, red.). Als je de coureur van auto 1 in auto 11 zet, dan komt auto 11 niet door Q1. Als je de coureur van auto 11 naar auto 1 brengt, dan zou hij beter presteren."

Tsunoda

Bij Red Bull was het de afgelopen periode onrustig. Perez' vervanger Liam Lawson werd na twee raceweekenden aan de kant geschoven en vervangen door Yuki Tsunoda. De Japanse coureur maakt aankomend weekend in zijn thuisland zijn debuut als Red Bull-coureur.

Perez Garibay hoopt dan ook dat Red Bull Tsunoda een betere auto gaat geven. Hij gaat verder met zijn opmerkelijke verhaal: "Het is de auto. Ze zijn gewoon niet hetzelfde. Ik hoop dat ik het mis heb, en dat Yuki in Japan de beste auto heeft die Red Bull hem kan geven. Hij rijdt dan in het thuisland van Honda. Dat is de belangrijkste sponsor. Hij moet zijn trots tonen. Ze mogen de Japanse fans niet teleurstellen. Ze moeten Yuki de best mogelijke wapens geven zodat hij mee kan vechten. Hij moet een vergelijkbare auto hebben."