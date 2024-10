Marko sluit constructeurstitel voor Red Bull uit

Met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan kan er nog van alles gebeuren in de Formule 1. Max Verstappen kan zijn vierde wereldtitel op rij pakken, maar Red Bull is niet langer het beste team. Helmut Marko heeft vertrouwen in een titel van Verstappen, maar de constructeurstitel heeft hij uit het hoofd gezet.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. In Mexico wist Lando Norris iets dichterbij te komen waardoor het onderlinge verschil nu 47 WK-punten is. In het constructeurskampioenschap ziet het er iets minder goed uit voor Red Bull. In Azerbeidzjan nam McLaren de leiding over, en Red Bull is teruggezakt naar de derde plaats. De strijd om de constructeurstitel gaat nu tussen Ferrari en McLaren.

Wereldtitel

In Brazilië moet Verstappen dit weekend zijn voorsprong gaan verdedigen ten opzichte van Norris. Als Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met OE24 de vraag krijgt of Verstappen vrij eenvoudig wereldkampioen kan worden, is hij niet zo positief: "Ik zie het niet zo makkelijk in. We hebben een nieuwe motor nodig en daarom krijgen we een motorstraf. Het goede is dat we wat meer pk's en hopelijk meer snelheid zullen hebben. Ook in Brazilië kun je makkelijk inhalen."

Constructeurstitel

In de strijd om de constructeurstitel lijkt Red Bull kansloos te zijn. Ook Marko is hier niet bepaald positief over, en daar maakt hij geen geheim van. Als hij wordt gevraagd of hij nog hoop heeft op de constructeurstitel, wijst hij naar de concurrentie van Ferrari en McLaren: "Die hoop is vervlogen. We kunnen Ferrari in deze vorm gewoon niet meer inhalen, ze zijn zelfs in staat om McLaren in te gaan halen."