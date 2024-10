FIA roept Verstappen weer naar perszaal

Vandaag gaat in Brazilië het raceweekend van start met de gebruikelijke mediadag. De FIA heeft zes coureurs aangewezen die zich vandaag moeten melden in de perszaal. Ook Max Verstappen moet zich melden, maar het is nog maar de vraag of hij weer uitgebreid zal antwoorden.

Verstappen ging in protest nadat hij in Singapore een taakstraf kreeg voor het vloeken tijdens de persconferentie. Na zijn straf besloot hij alleen nog korte antwoorden te geven in de perszaal, en sprak hij zich pas echt uit buiten de zaal. In Austin gaf hij aan verder te gaan met dit protest, maar al snel gaf hij weer langere antwoorden. Ook in Mexico was hij weer langer van stof, maar hier ging het om FIA-persconferenties na de sessies en niet om de gebruikelijke persconferentie op donderdag.

Ereburger

Vandaag moet hij zich dus wel melden. Hij behoort tot de tweede groep coureurs die plaats moeten nemen op de sofa's in de perszaal. Samen met Oscar Piastri en Yuki Tsunoda moet hij om 13:00 lokale tijd aanschuiven. Een halfuurtje eerder worden de persconferenties echt afgetrapt. Dan is het de beurt aan Aston Martin-coureur Lance Stroll, Williams-coureur Franco Colapinto en Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur is tevens ereburger van Brazilië.

Teams

Op vrijdag organiseert de FIA weer een persconferentie. Tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie in moeten vertegenwoordigers van de teams en bandenleverancier Pirelli zich melden. Pirelli-topman Mario Isola is opgeroepen voor de persconferentie, en hij krijgt gezelschap van McLaren-teambaas Andrea Stella en Williams-teambaas James Vowles. Na afloop van de sprint kwalificatie wordt er geen speciale persconferentie georganiseerd door de FIA.