Verstappen zet protest tegen FIA voort in Austin

Max Verstappen zal dit weekend zijn protestacties tegen de FIA voortzetten. De Nederlander geeft aan niks gehoord te hebben van de FIA, waardoor er voor hem "niks verandert".

Kampioenschapsleider Max Verstappen werd een maand geleden in Singapore bestraft door de FIA, omdat hij een dag eerder het woordje 'fucked' in de mond had genomen tijdens de FIA-persconferentie. De Nederlander kreeg een taakstraf, waar hij het totaal niet mee eens was. De Red Bull-rijder besloot zelfs in protest te gaan tegen de FIA. Dit deed hij door na de kwalificatie zo min mogelijk te zeggen in de perszaal. Pas na de officiële FIA-persconferenties gaf hij uitgebreide antwoorden aan de pers.

Protest

Tijdens de mediadag in Austin werd de Nederlander gevraagd of hij zijn protest tegen de autosportfederatie zal voortzetten in Austin. Daar gaf de 27-jarige een zeer duidelijk antwoord op: "Ik heb nog niets gehoord [van de FIA, red.], dus voor mij verandert het niet echt iets", doelde Verstappen tegenover Motorsport.com op het feit dat hij zijn protest in Texas voort zal zetten. "Ik bedoel, ik hoef ook minder te praten, dus het is prima voor mij."

"Je hoeft er geen groot ding van te maken"

De Nederlander, die het nog steeds niet eens is met zijn straf, stelt dat de autosportbond van niets iets heeft gemaakt. "Ja, dat is over het algemeen de wereld waarin we leven, toch? Veel dingen zijn zo. Dit specifieke scenario vind ik heel onnodig. Natuurlijk weet ik dat je niet mag vloeken, maar dat heeft meer te maken met beledigingen en dan zie je opmerkingen van mensen die zeggen dat ze niet willen dat kinderen dat zien. Nou, toen ik vijf was, keek ik niet naar een persconferentie. Op school zeg je veel ergere dingen dan dat ['fucked', red.], zo is het leven nu eenmaal", verklaart de drievoudig wereldkampioen, die zijn eigen mening zal blijven geven. "Als je een voorbeeld wilt stellen, prima, maar ik denk niet dat je er een groot ding van moet maken. Ik wil gewoon mijn leven leiden, en als ik het ergens niet mee eens ben, zal ik dat zeggen. Dat is het."

Verstappen staat open voor gesprek met FIA-president

De Red Bull-rijder wordt nog altijd gesteund door de rijdersvakbond, de Grand Prix Drivers' Association (GPDA). Voorzitter Alexander Wurz gaf al aan dat de GPDA nadenkt over een vervolgstap tegen de FIA. Er lijkt nu een gesprek te komen tussen de GPDA en de FIA over het incident. George Russell, de GPDA-directeur, zei in Austin dat de rijdersvakbond volgende week een hoorzitting hoopt te kunnen houden met de FIA om het incident op die manier te kunnen bespreken.

Verstappen zou de hele situatie ook wel willen bespreken met FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die de rijders net voor de Grand Prix van Singapore opgeroepen had om op hun taalgebruik te letten. "Ik sta altijd open voor een praatje [met Ben Sulayem, red.], maar van mijn kant is het op dit moment niet zo dat ik degene ben die met dit soort dingen aan de slag moet. Ik leef gewoon mijn leven en ga door, er verandert niets."