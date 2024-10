Marko hint op motorstraf Verstappen in Brazilië

Max Verstappen stond het hele weekend in Mexico in de schijnwerpers. Het ging niet alleen om zijn tijdstraffen, maar ook om zijn motor. Verstappen verwacht later dit jaar nog een gridstraf vanwege een motorwissel, en Helmut Marko hint er nu op dat ze deze straf gaan incasseren in Brazilië.

Verstappens motor zorgde voor headlines op de eerste dag van het raceweekend in Mexico. Tijdens de eerste twee vrije trainingen kon hij amper meters maken door problemen met zijn krachtbron. Red Bull plaatste een ander motor uit de pool in Verstappens auto waardoor hij zonder problemen het weekend kon vervolgen. Maar al snel werd duidelijk dat er wordt gedacht aan een wissel naar een gloednieuwe motor.

Spa

Verstappen overschreed in België het maximum aantal toegestane krachtbronnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps incasseerde hij zijn eerste gridstraf vanwege een motorwissel. Na afloop van de kwalificatie in Mexico stelde Verstappen al dat hij later dit seizoen nog een gridstraf verwacht. Er staan nog vier races op het programma: Brazilië, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi.

Brazilië

Red Bull-adviseur Helmut Marko hint nu op een snelle motorwissel. De Oostenrijker wijst naar het aanstaande raceweekend op het circuit van Interlagos. Bij de Duitse tak van Sky Sports legt Marko het uit: "Met een gridstraf leveren we vijf plaatsen in. Dat is minder ingrijpend dan wanneer we met de huidige motor opnieuw langzamer zouden zijn. Het gaat waarschijnlijk bij de volgende race in Brazilië gebeuren."