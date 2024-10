Verstappen verwacht later dit jaar nog een gridstraf

Max Verstappen kampte op de vrijdag in Mexico met motorproblemen. Voor de kwalificatie kreeg hij de beschikking over een ander motor uit zijn pool, dus hij kreeg geen gridstraf. Verstappen verwacht dat die gridstraf later dit seizoen nog wel gaat volgen.

Verstappen kreeg afgelopen zomer in België een gridstraf van tien plaatsen voor het wisselen van zijn motor. Red Bull besloot daar de vijfde verbrandingsmotor van het seizoen in te zetten, terwijl er een maximum geldt van vier motoren. Dat betekent dat Verstappen nog een gridstraf zal ontvangen als Red Bull besluit weer de motor te wisselen. Dit is nog niet gebeurd, maar met nog vier races te gaan na dit weekend kan dat wel gebeuren.

Motorstraf

In Mexico kampte Verstappen immers weer met motorproblemen. Het zorgde ervoor dat hij de vrijdag grotendeels doorbracht in de pitbox. Red Bull wisselde zijn motor voorafgaand de kwalificatie en Verstappen kwalificeerde zich als tweede. Als Motorsport.com hem vraagt of er later dit seizoen nog een gridstraf aankomt, antwoord Verstappen bevestigend: "Ik denk dat er nog wel een straf aankomt." Verstappen weet nog niet tijdens welk raceweekend dit gaat gebeuren: "Dat ligt eraan. We moeten natuurlijk ook kijken hoe lang alles het gaat uithouden."

Zege?

Na Mexico volgen er nog vier races. Het Formule 1-circus reist nog af naar Brazilië, Qatar, Las Vegas en Abu Dhabi. Verstappen denkt niet dat de straf gaat volgen in Qatar, want daar verwacht hij een strijd tussen Red Bull en McLaren. Dit roept de vraag op of hij later dit seizoen nog een race kan winnen: "Dat ligt denk ik heel erg aan het circuit. Zo had ik in Austin ook echt het idee dat ik een kans had om te winnen. Uiteindelijk kwam die zege er dus niet, terwijl dat altijd een goede baan voor ons is geweest. Maar wie weet krijgen we in de komende races nog een meevaller."

Qatar

Het circuit van Losail in Qatar kan Verstappen successen gaan bezorgen. Als hij wordt gevraagd naar waar de beste kans op een zege zich voor zal doen, wijst hij naar de baan in de Qatarese woestijn: "Je zou zeggen Qatar, maar daar zou McLaren ook heel sterk moeten zijn, want daar heb je veel medium en snelle bochten. Dat is precies waar hun auto ook heel goed in is. Dus ja, Qatar is een goed circuit voor ons, maar ik denk dus dat die nog beter voor McLaren zal zijn."