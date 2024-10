Marko stelt Verstappen gerust en sluit gridstraf uit

Max Verstappen kende een rampzalige vrijdag in Mexico. Tijdens beide vrije trainingen kampte zijn RB20 met motorproblemen, en daardoor kon Verstappen amper meters maken. Helmut Marko stelt iedereen gerust en verwacht weinig problemen voor de rest van het weekend.

Verstappen sloot de eerste vrije training af met motorproblemen. Het was de verwachting dat alles weer goed zou zijn in de tweede vrije training, maar dat bleek niet te kloppen. Toen Verstappen weer de baan opkwam, klaagde hij direct over problemen met zijn krachtbron. Red Bull leek het probleem te hebben opgelost, maar Verstappen moest direct weer naar binnen komen. Hij kon de training dan ook niet afmaken.

Ochtend

Verstappen omschreef zijn vrijdag als 'nutteloos', maar hij gaf ook aan dat hij geen gridstraf verwacht. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet geen grote problemen voor de rest van het weekend. Aan Motorsport Magazin legt hij uit wat er aan de hand was: "Het was hetzelfde probleem als in de ochtend. Dit lek kon niet worden verholpen. En ja, gelukkig was het een test die voor iedereen hetzelfde was, dus we hebben niet zoveel verloren."

Geen gridstraf

Verstappen lijkt het weekend dan ook niet met een grote achterstand te zijn begonnen. De Nederlander verwacht geen gridstraf, en ook Marko denkt niet dat dit gaat gebeuren. Als de Oostenrijkse adviseur wordt gevraagd naar de gevolgen, reageert hij positief: "Dit kan worden opgelost. Als we de motor veranderen, dan komt er geen straf. Er komt dan ook geen nieuwe motor."