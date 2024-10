Zware teleurstelling bij Verstappen: "Overwegend nutteloze dag"

Max Verstappen kende een rampzalige vrijdag in Mexico. Hij sloot de eerste vrije training af met motorproblemen, en diezelfde problemen verpestte zijn tweede training. Na afloop van VT2 baalde Verstappen als een stekker en stelde hij dat het voor hem een nutteloze dag was.

Verstappen begon vol goede moed aan de eerste dag van het raceweekend op het Autódromo Hermanos Rodriguez. In de eerste vrije training zag het er nog aardig uit, maar hij kampte wel met motorproblemen. Red Bull leek de problemen te hebben opgelost voor de tweede training, maar niets bleek minder waar te zijn. Verstappen liep al snel tegen problemen aan, en toen hij voor de tweede keer de baan opging, waren deze problemen nog steeds aanwezig.

Terwijl zijn collega's rondjes reden in het Mexicaanse zonnetje, kon Verstappen de douche opzoeken. Na afloop was hij dan ook zeker niet tevreden, zo stelde hij in zijn review op Verstappen.com: "Ze moeten de motor onderzoeken, we weten niet wat het exacte probleem is." Het is geen bemoedigend signaal voor Verstappen, die de dag afsloot op de negentiende plaats zonder competitieve tijd. De Nederlander baalt: "Voor mij was het een overwegend nutteloze dag en het was een dag om weer heel snel te vergeten."