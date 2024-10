Schumacher eist actie van Red Bull: "Tijd van Perez is voorbij"

Red Bull-coureur Sergio Perez heeft het erg lastig bij het team van Red Bull. De Mexicaan presteert slecht en heeft sinds april niet meer op het podium gestaan. Zijn positie bij Red Bull staat dan ook flink onder druk. Ralf Schumacher wil dan ook dan Red Bull actie onderneemt.

Sergio Perez kent een dramatisch jaar in de Formule 1. De Mexicaan begon het seizoen nog sterk met vier podiumfinishes in de eerste vijf Grands Prix, maar scoorde in de veertien raceweekenden daarna nog slechts 65 WK-punten. De Mexicaan staat daardoor op een achtste positie in het kampioenschap en blijft worstelen met zijn RB20. Dat was ook in Austin zichtbaar: terwijl teamgenoot Max Verstappen constant meestreed voor de podiumplaatsen, mocht Perez blij zijn als hij in de buurt kwam van de top zes.

De zesvoudig Grand Prix-winnaar maakt zich, ondanks zijn matige prestaties, niet zo'n druk om zijn toekomst, omdat hij 'weet wat er in zijn contract staat', maar zal toch echt moeten vrezen voor zijn Red Bull-zitje. Helmut Marko heeft ook meermaals aangegeven dat het nu misschien wel het moment is voor Red Bull om door te schakelen en voor een jong talent te kiezen. Liam Lawson en Yuki Tsunoda lijken in een onderling gevecht bij Visa Cash App RB uit te gaan maken wie de vervanger van de Mexicaan wordt.

"Red Bull zou moeten reageren"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher is dat een zeer goed idee. De Duitser stelt dat het Perez zijn tijd heeft gehad en maant Red Bull tot actie. "Ik bedoel het niet persoonlijk, maar ik denk dat de tijd van Sergio Perez voorbij is", vertelt Schumacher tegenover Sport1. "Red Bull zou moeten reageren. Liam Lawson heeft in Austin al bewezen waar hij toe in staat is. Als hij zo doorgaat, kan Red Bull er niet meer omheen."