Marko benieuwd naar Lawson: "Laat zien dat we jonkies een kans moeten geven"

Liam Lawson start de Amerikaanse Grand Prix van vanavond vanaf de laatste startrij. De Nieuw-Zeelander kreeg een forse gridstraf, maar dat betekent niet dat de verwachtingen laag zijn. Helmut Marko is heel benieuwd naar wat Lawson kan gaan laten zien in Austin.

Voor het eerst sinds een jaar tijd staat Lawson weer op de grid voor een echte race. Hij is bij VCARB de vervanger van Daniel Ricciardo, en hij vecht direct voor zijn toekomst. Red Bull heeft nog geen besluit over hem genomen voor 2025, maar ze zijn nu al best tevreden. Lawson hielp zijn teamgenoot Yuki Tsunoda in de kwalificatie met een tow, en zelf presteerde hij zeker niet slecht in Q1.

Aangezien Ricciardo eerder dit jaar al de limiet had bereikt met de motoronderdelen, krijgt Lawson nu een gridstraf. Teamadviseur Helmut Marko deelt bij de Duitse tak van Sky Sports zijn verwachtingen: "Hij start natuurlijk vanaf de achterste startrij vanwege die gridstraf, maar daardoor kan het team nu wel allerlei zaken aanpassen die toch al ergens aangepast moesten worden. Maar dat staat wel allemaal los van het feit dat dit wel weer laat zien dat we de jonge coureurs echt een kans moeten blijven geven."