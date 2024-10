Albon gaat mogelijk set-up Colapinto gebruiken in Mexico

Alexander Albon is niet langer de enige snelle coureur bij Williams. Franco Colapinto vervangt sinds Monza Logan Sargeant en hij maakt veel indruk. Albon had het in Austin lastig, en hij stelt dat hij in Mexico mogelijk gaat rijden met de set-up die Colapinto ook gebruikt.

Colapinto maakt sinds zijn komst naar de Formule 1 zeer veel indruk. Het feit dat hij Sargeant mocht vervangen zorgde voor veel verbazing, maar de jonge Argentijn betaalt het vertrouwen van Williams nu volledig terug. Hij kwam regelmatig sterk voor de dag en in Austin kwam hij weer in de puntenposities over de finish. Hij kwam beter voor de dag dan Albon, en bij Williams proberen ze Colapinto volgend jaar bij een ander team te stallen.

Updates

Albon had het iets lastiger met de nieuwe updates van Williams. In Mexico geeft hij dan ook toe dat hij dit weekend mogelijk met de set-up van Colapinto gaat rijden. Hij legt het uit bij Motorsport.com: "We hebben zeker een andere balans in de auto met de nieuwe updates. We proberen dat nog steeds volledig te begrijpen. We kunnen dat zien in de data, en we proberen grip te krijgen op wat er aan de hand is. Dit wordt het eerste weekend waar ik meer ga kijken naar wat de andere kant van de garage aan het doen is, om te kijken of dat helpt met het fixen van de issues die ik heb."

Belangrijk

In Mexico liggen er weer nieuwe kansen voor Williams, en dat weet Albon ook. Hij denkt dat het heel belangrijk is om de problemen vooral hier goed onder de knie te krijgen: "Ik denk dat het voor ons in Mexico heel belangrijk wordt om het goed voor elkaar te krijgen, want op papier zijn de gebieden waar ik het lastig heb nogal bochtenspecifiek. En dat zijn bochten die er heel veel zijn in Mexico, veel low speed-bochten."