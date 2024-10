Piastri spreekt Red Bull-geruchten tegen

Red Bull-adviseur Helmut Marko zorgde deze week voor de nodige verbazing. Hij suggereerde dat Red Bull mogelijk interesse zou hebben in de diensten van McLaren-coureur Oscar Piastri. De Australiër ontkent stellig dat hij gesprekken zou willen voeren met Red Bull.

Het is geen geheim dat Red Bull goed om zich heen kijkt op rijdersgebied. De prestaties van Sergio Perez vallen flink tegen, en Liam Lawson komt mogelijk in aanmerking voor promotie. Red Bull-teambaas Christian Horner stelde eerder al dat ze George Russell niet over het hoofd zullen zien, maar eerder deze week kwam er een ander opvallend verhaal naar buiten. Ditmaal ging het om Oscar Piastri.

Volgens het Duitse medium F1-Insider zou Red Bull interesse hebben in Piastri. Opvallend genoeg werd dit nieuws niet ontkend door Helmut Marko. Bij F1-Insider sprak hij zich uit: "Laten we het zo zeggen: Mark Webber is intensief op zoek naar een gesprek." Webber is de manager van Piastri en hij heeft een verleden bij Red Bull als coureur. Hij kent de mensen daar dus goed.

"Blij met waar ik nu sta"

In Mexico kreeg Piastri de kans om voor het eerste te reageren op het gerucht en de woorden van Marko. De Australische McLaren-coureur stelde tegenover de internationale media dat er helemaal niets van klopt: "Absoluut niet. Ik ben erg blij met waar ik sta. Na 2024 lig ik nog twee jaar vast en ik ben zeker niet van plan om ergens anders heen te gaan. Een week in de Formule 1 zou niet compleet zijn zonder uitspraken van Helmut!"

Compliment

Piastri ziet de woorden van Marko en het bericht van F1-Insider niet als een soort aanval. De jonge coureur stelt dat hij zelfs een beetje gevleid is door deze verhalen: "Ik ben niet enorm verrast. Het is ook wel een mooi compliment, zou ik zeggen. Maar nogmaals, ik ben erg blij met waar ik sta en ik denk dat Red Bull een vrij grote groep coureurs heeft waar ze uit kunnen kiezen."