Red Bull flirt met Piastri: "Webber intensief op zoek naar een gesprek"

De rijderskwestie bij Red Bull blijft de gemoederen bezighouden. Steeds meer coureurs worden in verband gebracht met het team. Nu valt ook de naam van McLaren-coureur Oscar Piastri. Opvallend genoeg wil Helmut Marko deze geruchten niet ontkennen.

Piastri schittert dit jaar in dienst van McLaren. De Australiër is nog maar bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar hij vecht nu al mee met de beste coureurs van het veld. Hij krijgt bij McLaren dezelfde kansen als zijn teamgenoot Lando Norris, maar de Brit krijgt wel het voordeel in de titelstrijd. Dat neemt echter niet weg dat Piastri goed bezig is, hij wist al te winnen in Hongarije en Azerbeidzjan.

Interesse

Piastri beschikt over een contract tot en met 2026 bij McLaren. Hij lijkt er op zijn plek te zijn, maar volgens het Duitse F1-Insider ligt er een kaper op de kust. Het zou hier gaan om het team van Red Bull Racing. Volgens F1-Insider zou hij in beeld zijn om in 2026 naast Max Verstappen te rijden, of om Verstappen op te volgen als hij de overstap maakt naar Mercedes of Aston Martin.

Marko

Het lijkt een vreemd gerucht te zijn, maar Piastri wordt wel bijgestaan door Mark Webber. De oud-coureur is zijn manager, en hij heeft een verleden bij Red Bull Racing. Webber reed jarenlang voor de Oostenrijkse renstal en hij kent teambaas Christian Horner goed. Teamadviseur Helmut Marko wil de verhalen over Piastri niet ontkennen als F1-Insider hem hiernaar vraagt: "Laten we het zo zeggen: Mark Webber is intensief op zoek naar een gesprek."