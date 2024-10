Colapinto eert landgenoot Reutemann met prachtig helmdesign

Franco Colapinto heeft in korte tijd veel indruk gemaakt in de Formule 1. De jonge Argentijn mocht invallen bij Williams, en dat doet hij zeer goed. Nu oogst hij veel lof met een speciale helm voor de aankomende Grands Prix in Latijns-Amerika. Hij eert zijn landgenoot Carlos Reutemann.

Colapinto vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams. Hij is zeer goed bezig en hij wist al meerdere keren punten te scoren. Ook in Austin kwam hij weer in de puntenposities over de streep. Williams heeft geen zitje vrij voor Colapinto in 2025, maar het team is hard op zoek naar een plekje bij een ander team. Teambaas James Vowles heeft al gehint op gesprekken met Sauber.

Colapinto maakt nu ook naast de baan indruk. Hij zal in Mexico en Brazilië namelijk gaan rijden met een speciale helm. Op Instagram deelt hij dat hij tijdens deze races zal rijden met de kleuren van zijn iconische landgenoot Carlos Reutemann. Reutemann is één van de beste Argentijnse coureurs uit de geschiedenis. Hij reed 146 Grands Prix en hij wist er twaalf te winnen. Reutemann ging na zijn raceloopbaan de politiek in en hij overleed in 2021. Williams lijkt dit weekend overigens ook met een speciale livery te gaan rijden. Mogelijk worden de wagens van Colapinto en Alexander Albon deels geel.