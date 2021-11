Voormalig Formule 1-coureur Sakon Yamamoto verkozen in Lagerhuis

Kent u de naam Sakon Yamamoto nog? De Japanner reed in 2006, 2007 en 2010 in de Formule 1 voor achterblijvers Super Aguri, Spyker en HRT. Nu heeft de oud-coureur een opvallende carrièreswitch gemaakt, hij gaat de politiek in. Yamamoto gaat zelfs het Japanse Lagerhuis in.

Afgelopen weekend waren er verkiezingen in Japan. De Liberaal-Democratische Partij van premier Fumio Kishida won de verkiezingen en dat betekent dat Yamamoto het Lagerhuis ingaat. De voormalig coureur is namelijk onderdeel van deze partij en racet de politiek in.

Yamamoto liet op social media weten veel zin te hebben in zijn nieuwe job. Hopelijk verloopt zijn politieke loopbaan beter dan zijn Formule 1-loopbaan want hij finishte nooit hoger dan een twaalfde plaats. Hij is overigens niet de eerste ex-Formule 1 coureur die de politiek in gaat. De dit jaar overleden Carlos Reutemann werd bijvoorbeeld ooit bijna president van zijn thuisland Argentinië. Of Yamamoto's ambities zover reiken is niet duidelijk.