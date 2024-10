Marko klaar met Brown: "Hij creëert bewust ophef"

De teams van Red Bull Racing en McLaren gooiden in de afgelopen dagen veel verbale modder naar elkaar. McLaren-CEO Zak Brown reageerde fel op een aantal uitspraken van Helmut Marko over Lando Norris. Marko is daar een beetje klaar mee en hij stelt dat Brown bewust ophef creëert.

De ophef over de woorden van Marko was opvallend. De Oostenrijker had in een interview met Motorsport Magazin Max Verstappen aangewezen als titelfavoriet, en hij stelde dat Norris wat mentale zwaktes had. Brown zag dit als een aanval op de mentale gesteldheid van Norris, en hij reageerde fel. Marko liet meerdere keren weten dat hij hier niets mee kon, maar bij McLaren waren ze niet blij.

Ophef

Marko is er allemaal een beetje klaar mee. De Oostenrijker begrijpt de ophef niet zo. In een interview met OE24 wordt hij gevraagd of hij zich een beetje gerechtvaardigd voelt na de mindere prestaties van Norris in Austin: "Er was weer ophef, alleen maar omdat ik zei dat Norris een slechte starter was." De interviewer wijst Marko op de opmerkingen over de mentale gesteldheid van Norris, maar daar kan hij niets mee: "Maar ik heb nooit over geestelijke gezondheid gesproken, alleen dat Max mentaal sterker is."

Onrust veroorzaken

Marko begrijpt dan ook niet waar Brown zich zo druk om maakte. De Oostenrijker wordt voorgehouden dat men tegenwoordig rekening moet houden met elke uitspraak, en Marko wijst daarop naar Brown: "Ja, maar je kunt de bewoording niet verdraaien. Er wordt hier doelbewust onrust veroorzaakt. Maar we kennen allemaal de spelletjes van Zak Brown, hij creëert bewust ophef waar hij maar kan."