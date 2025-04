In beeld: De Foto's van de kwalificatie in Japan

Ook de tweede dag van het raceweekend in Japan zal bomvol actie. Op het circuit van Suzuka werden vandaag de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het leverde veel spektakel en mooie momenten op. Alles werd vastgelegd op de gevoelige plaat.

De zaterdag was zeer belangrijk voor de teams en de coureurs in Suzuka. Op dit iconische circuit wordt de race immers meestal gewonnen van de voorste rij, dus het was belangrijk dat er direct werd gescoord door de heren coureurs. De tribunes rondom het Japanse circuit zaten weer propvol met enthousiaste fans die zich hadden verkleed als hun favoriete coureurs. Het leverde veel mooie plaatjes op.

De derde vrije training

In de derde vrije training wilden de coureurs de verloren tijd van de vrijdag goedmaken. Ze konden echter niet het volle uur gas geven, want een bekend probleem kwam om de hoek kijken. Het gras naast de baan vatte namelijk weer vlam, waardoor er weer met de rode vlag werd gezwaaid. Het leverde ergernis op, maar de marshalls hadden de brandblussers niet voor niets meegenomen. De opvallende momenten werd vastgelegd, waardoor iedereen kon zien wat er aan de hand was.

De kwalificatie

Later op de dag werden de coureurs de baan opgestuurd voor de zeer belangrijke kwalificatie. Voor Yuki Tsunoda was het een mooi moment, want de Japanse fans zagen hun thuisheld rondrijden in een wagen van topteam Red Bull Racing. De vreugde was echter van korte duur, want Tsunoda sneuvelde al in Q2. Daarna verschoof de aandacht naar zijn teamgenoot Max Verstappen, want de Nederlander pakte zijn eerste pole position van het jaar. Het zorgde voor zeer veel vreugde bij regerend wereldkampioen Verstappen en het team van Red Bull.

Bekijk alle foto's van de derde vrije training en de kwalificatie op het circuit van Suzuka in het onderstaande fotoalbum!