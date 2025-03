Het team van Red Bull Racing bevindt zich op een lastige positie. Ze willen met Max Verstappen voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen worden, maar momenteel vallen de prestaties tegen. Helmut Marko maakt zich op dit moment nog geen zorgen over een vertrek van Verstappen.

Verstappen kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken in de Formule 1. Het is één van de grote doelen van Red Bull voor dit jaar, maar het is onzeker of het ze gaat lukken. In de eerste twee races van het seizoen viel de performance immers enorm tegen, en de achterstand op Red Bull was groot. Daarnaast gaan er al geruime tijd geruchten rond over de toekomst van Verstappen, en werd hij in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes.

Exitclausules

Bij Red Bull doen ze er alles aan om sneller te worden. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan updates voor de komende races. In een interview met Formel1.de krijgt Red Bull-adviseur Helmut Marko de vraag of deze updates nodig zijn om ervoor te zorgen dat Verstappen blijft: "De updates zijn nodig om te zorgen dat Max zijn vijfde titel wint. Dat is het grote doel. Het hele team werkt daar met volle toewijding aan. Natuurlijk heeft elke topcoureur een exitclausule als de performance niet voldoet aan een bepaalde standaard, maar die clausules variëren. Op dit moment is er geen probleem."

Wel zorgen in de zomer?

De vraag is dan wanneer het wél een probleem zou. Marko wordt gevraagd of hij bang is dat Verstappen gaat vertrekken als de performance voor de titel er in de zomer nog niet is. Daar wil de Oostenrijker niet aandenken: "Nog een keer, we hebben contracten." Marko wil niet ontkennen of bevestigen dat de zomer een goede periode is om hier wel aan te denken: "Dat is de periode, maar laten we niet vergeten dat we tweede staan in het kampioenschap op acht punten achterstand. Er is tot de zomerstop nog lang te gaan."