Lando Norris kwam afgelopen weekend in China als tweede over de streep. In de slotfase verloor hij echter veel tijd door remproblemen. Volgens Zak Brown waren deze remproblemen zo groot, dat McLaren overwoog om Norris te laten uitvallen.

Norris wilde in de race op het Shanghai International Circuit de jacht op zijn teamgenoot Oscar Piastri openen. In de slotfase wilde hij het gaspedaal intrappen, maar hij had problemen met zijn andere pedaal. Hij had geen vertrouwen meer in zijn remmen, en samen met zijn team moest hij een manier vinden op hier mee om te gaan. Na een aantal stressvolle rondjes wist Norris alsnog als tweede over de streep.

Stressvol

Het was een zeer stressvolle situatie, zo geeft ook McLaren-CEO Zak Brown toe. De Amerikaan stelde dat het heel krap werd, en dat legde hij uit aan Sky Sports: "Het was zeker niet makkelijk. We hadden een remprobleem bij de auto van Lando. Dat probleem ging van beheersbaar naar zeer kritiek aan het einde van de race. Het was aan de pitmuur ook vrij stressvol, want het was heel erg close."

Uitvalbeurt mogelijk

Norris kon de race nog wel uitrijden, maar het scheelde niet veel of hij had zijn McLaren naast de baan moeten parkeren. Brown werd gevraagd of er een kans was dat Norris de race niet kon uitrijden, en zijn antwoord is heel duidelijk: "Ik denk het wel als we nog een paar rondjes zouden moeten rijden. Het ging in twee rondjes van gewoon beheersbaar naar zeer kritiek."

Complimenten

Brown is trots op Norris. De Amerikaanse CEO vindt het heel erg knap hoe hij omging met deze pijnlijke situatie. Hij deelt zijn complimenten uit aan Norris: "Jullie weten ook dat het niet makkelijk is als je rijdt en je hebt geen vertrouwen in je remmen. Hij vroeg aan ons: 'Gaat dit ding nu helemaal tot op de vloer?' Wij zeiden, misschien. Maar het team heeft het geweldig gedaan en het is ze gelukt om zich hier doorheen te werken."