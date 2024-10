Haas ambitieus voor GP Mexico: "Geen reden waarom we niet zouden scoren"

Het team van Haas is bezig met een sterke fase van het seizoen. De Amerikaanse renstal kan meestrijden om de punten, en ze hebben in Austin gescoord. Volgens Kevin Magnussen is er geen reden waarom Haas niet kan gaan scoren in Mexico aankomend weekend.

Haas heeft momenteel de zesde plaats in het constructeurskampioenschap in handen. De Amerikaanse renstal heeft Visa Cash App RB gepasseerd en in Austin kwamen ze goed voor de dag. In de sprintrace kwamen Magnussen en Nico Hülkenberg als zevende en achtste over de streep. Dit leverde het team een dubbele puntenscore op, en in de race op zondag kon Haas weer punten bijschrijven. Hülkenberg werd achtste en leverde zijn team vier WK-punten op.

Aankomend weekend kunnen ze hun slaag gaan slaan in de strijd met VCARB. Magnussen is zeer hoopvol en hij laat in de preview van Haas weten dat het team zeer hoge ogen wil gooien: "Mexico-Stad is een leuke stad, een geweldige baan en het is een geweldig evenement. Er is een geweldige sfeer met de Mexicaanse fans. De stadionsectie is een geweldig deel van het circuit. Met de ijle lucht is het zwaar voor de koeling van de auto en ook op aero-gebied is het een lastig circuit. In het verleden hebben we hier goede en slechte races gehad, maar onze auto bevindt zich op een goede positie, dus er is geen reden waarom we niet zouden scoren."