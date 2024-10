Perez verklaart achterstand op Verstappen: "Hadden niet hetzelfde pakket"

Sergio Perez reed afgelopen weekend in Austin geen sterke Grand Prix. De Mexicaanse Red Bull-coureur wist niet ver naar voren te komen, en zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was groot. Perez stelt dat hij niet beschikte over hetzelfde pakket als Verstappen.

Perez kende een lastig weekend in Austin. Op het Circuit of the Americas ging het voor Perez al mis in de kwalificatie. Hij viel af in Q2 en hij moest een inhaalrace gaan rijden op de zondag. Dat lukte echter niet helemaal, want Perez kwam slechts als zevende over de streep. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was groot en de kopstukken van Red Bull reageerden weer kritisch op zijn race.

Na afloop was Perez niet heel erg tevreden met zijn raceweekend. De Mexicaan had wel een verklaring over het grote verschil met Verstappen, zo liet hij weten aan Sky Sports: "We hadden niet hetzelfde pakket. Ik weet niet wat de verschillen precies waren, maar ik weet wel dat de auto's heel ver uit elkaar lagen. We hadden het sowieso moeilijk dit weekend. Niets verliep echt vlekkeloos. Dankzij een goede set-up hebben we wel iets van vooruitgang geboekt, maar het tempo lag vrij laag. Dat zullen we nog eens goed moeten analyseren."