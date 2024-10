Marko blij met Verstappen: "Hij had alles onder controle"

Max Verstappen bezorgde Red Bull voor het eerst sinds maanden weer een zege. In de sprintrace kwam hij als eerste over de streep, en die overwinning kwam op geen enkel moment echt in gevaar. Bij Red Bull was men tevreden, Helmut Marko concludeerde dat Verstappen alles onder controle had.

Verstappen begon de sprintrace op de pole position, en bij de start knalde hij als een raket naar voren. Hij kwam goed door de eerste bocht heen, en daarna kwamen de andere coureurs eigenlijk niet meer in zijn buurt. Verstappen kwam tevreden over de streep en hij heeft de eerste punten van het weekend gescoord. Vanavond staat de kwalificatie op het programma, en Verstappen lijkt de favoriet te zijn.

Controle

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer te spreken over het resultaat van Verstappen. De Oostenrijker sprak zich bij zijn landgenoten van Servus TV tevreden uit: "Max ging goed van start en hij hield de banden in leven. We vergeleken de bandensituatie met Norris, die dacht dat onze achterbanden aan het afbouwen waren. Maar Max had dat onder controle. Als de Ferrari's meer samen hadden gewerkt, denk ik dat het nog moeilijker zou zijn geweest voor Norris. Maar we hebben twee punten meer gepakt."

Ferrari

Niet alleen Verstappen maakte indruk in de sprintrace, ook de Ferrari's waren snel. Ze lijken dit weekend de grootste rivaal van Verstappen te zijn. Marko krijgt deze stelling voorgeschoteld: "In deze race zou ik zeggen van wel, omdat ze bijna tien rondjes lang intensief met elkaar in gevecht waren, ze snoepten tijd van elkaar af en aan het einde waren ze verrassend snel. Dus misschien was dat gevecht zelfs een voordeel voor ons."