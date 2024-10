Vowles duidelijk: Al kost het ons punten, Colapinto hoort in F1

Franco Colapinto heeft nog pas drie Formule 1 Grands Prix op zijn naam staan, maar heeft nu al een daverende indruk achtergelaten. Toch heeft de Argentijn nog geen zitje voor 2025, maar daar moet verandering in gaan komen als het aan Williams-teambaas James Vowles ligt. Hij stelt dat Colapinto absoluut in de koningsklasse van de autosport thuis hoort.

Williams-coureur Franco Colapinto heeft gisteren opnieuw indruk gemaakt. Waar teamgenoot Alexander Albon al na het eerste deel van de sprintkwalificatie klaar was door een spin in bocht negentien, wist de Argentijn voor de tweede keer in zijn nog korte F1-carrière door te dringen tot de top tien. De 21-jarige rijder uit Pilar was daarin weliswaar de langzaamste, maar liet opnieuw zien waartoe hij in staat is.

Ondanks zijn goede prestaties heeft de jonge Argentijn nog altijd geen zitje voor 2025 in de koningsklasse van de autosport. Zijn teambaas James Vowles baalt dat hij door de komst van Carlos Sainz geen plek heeft voor Colapinto, maar kan hem wel een plekje als reservecoureur aanbieden. Al vindt de Brit dat ook te min voor zijn pupil, die volgens Vowles gewoon een plek in de Formule 1 verdient. Hij wil Colapinto dan ook graag helpen aan een zitje bij Sauber of Visa Cash App RB. "Dat is zeker niet uitgesloten", zegt de Engelsman tegenover Motorsport.com. "Het ligt eigenlijk aan één of twee andere teams. Ik wil niet te veel verklappen, maar vanuit mijn perspectief heeft hij absoluut binnen een paar races zijn plaats op de grid verdiend."

"Dat weten andere teams ook"

Maar vindt Vowles het dan geen probleem dat zijn pupil mogelijk punten bij hem weg zou kunnen kapen, mocht hij voor VCARB of Sauber gaan rijden? "Ook al pakt hij punten van ons af, hij is een professionele coureur en hoort in de Formule 1 te racen. Zo simpel is het. Hij is nog niet klaar met groeien. Hij zal steeds sneller worden en ik denk dat andere teams op de grid dat weten", besluit de Williams-teambaas.