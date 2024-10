Williams contracteert tienjarig Amerikaans karttalent

Dit weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het programma. Het team van Williams heeft het raceweekend in Austin aangegrepen om hun nieuwe aanwinst te presteren. De renstal heeft een tienjarig Amerikaans talent toegevoegd aan hun talentenploeg.

De tienjarige karter Lucas Palacio maakt vanaf nu onderdeel uit van de Williams Driver Academy. Palacio rijdt sinds dit jaar internationale kartraces en hij maakte indruk op Williams tijdens zijn races in de WSK Super Master Series waarin hij tweede werd, en in de ACI Italian Championship 60 Mini Class, waar hij het kampioenschap afsloot als vierde. De piepjonge coureur zal van Williams training en begeleiding ontvangen in de volgende stappen van zijn loopbaan.

Palacio is de vierde karter die momenteel onderdeel uitmaakt van de opleidingsploeg van Williams. In Zandvoort werd dit jaar de komst van de Nederlandse karter Dean Hoogendoorn bekend gemaakt. Naast Palacio en Hoogendoorn maken ook de Oekraïense karter Oleksandr Bondarev en de Japanse Sara Matsui onderdeel uit van de opleidingsploeg. Williams staat ook coureurs in hogere klassen bij, zoals Jamie Chadwick, Lia Block, Luke Browning en Alessandro Giusti. De Academy was Williams is niet de grootste van de Formule 1, maar het biedt de coureurs een kans. Williams-talent Franco Colapinto mocht dit jaar immers debuteren in de koningsklasse.