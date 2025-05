Miami tekent megedeal en staat tot en met 2041 op F1-kalender

De Grand Prix van Miami zal voorlopig niet van de Formule 1-kalender verdwijnen. Zojuist is bekend geworden dat de race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium minimaal tot en met 2041 op de Formule 1-kalender zal staan.

De race in Miami staat sinds 2022 op de Formule 1-kalender. Het is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire race onder de teams en de coureurs. Dat komt niet per se door het spektakel en het circuit, maar vooral door de enorme commerciële aantrekkingskracht van de Grand Prix. Dit zal nog wel eventjes zo blijven, want de organisatie heeft de deal met tien jaar verlengd.

Extreem lang contract

De Formule 1 heeft bekendgemaakt dat deze Grand Prix hierdoor tot en met 2041 op de kalender zal staan. Hierdoor is het meteen de Grand Prix met het langstlopende contract in de koningsklasse. Dat ze bij de FOM tevreden waren met de race in de staat Florida, bleek eind vorig jaar wel toen de promotor werd uitgeroepen tot de beste van het jaar.

Dit weekend wordt er weer geracet in Miami, en er staat direct ook weer een sprintrace op het programma. De race is nog niet altijd enorm populair onder de fans, ook vanwege de vele showelementen. De grid staat altijd vol met celebs, en met onder meer een neppe jachthaven zijn er genoeg bijzondere zaken rondom de baan te vinden.

Domenicali is trots

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is in ieder geval heel erg blij met de deal. In een persbericht spreekt hij zich uit: "In slechts drie jaar tijd heeft de Grand Prix van Miami zich ontwikkeld tot één van de belangrijkste en meest spectaculaire evenementen op onze kalender. Het is echt een buitengewoon voorbeeld van kwaliteit en visie, dat echt de geest van de Formule 1 in de Verenigde Staten vertegenwoordigt."