Lawson denkt niet aan Red Bull-zitje: "Allemaal gebaseerd op prestaties"

Liam Lawson keert dit weekend terug achter het stuur van een Formule 1-wagen. De Nieuw-Zeelander stapt in bij VCARB als vervanger van de aan de kant geschoven Daniel Ricciardo. Lawson wordt zelfs al in verband gebracht met een Red Bull-zitje voor 2025, maar daar wil hij nog niet aan denken.

De line-ups van de Red Bull-teams voor 2025 zijn nog niet zeker. Max Verstappen is verzekerd van zijn zitje bij Red Bull Racing, maar wie zijn teamgenoot zal zijn, is nog onduidelijk. Sergio Perez verlengde eerder dit jaar wel zijn contract, maar er wordt openlijk aan hem getwijfeld. Teambaas Christian Horner wil graag weten waar hij aan toe is en teamadviseur Helmut Marko stelde deze week weer dat Perez te inconsistent is.

Kanshebbers

Als men besluit Perez te vervangen, dan wordt er gekeken naar de coureurs bij VCARB. Yuki Tsunoda heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de overstap wil maken naar het topteam, en ook de naam van Lawson is al gevallen. De Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar een goede indruk als invaller, en de verwachtingen voor zijn aanstaande stint zijn dan ook hoog. Sommigen zien hem als een kanshebber voor het Red Bull-zitje naast Verstappen voor 2025.

Prestaties

Lawson wil hier in Austin nog niet te veel over gaan nadenken. De Nieuw-Zeelander werd hiernaar gevraagd op de mediadag op Circuit of the Americas, en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik bedoel, de doelen zijn hetzelfde als sinds ik bij het juniorprogramma kwam. Het is allemaal gebaseerd op prestaties. Dat is hoe ze ernaar kijken. Het is duidelijk dat Yuki het de afgelopen jaren en vooral dit jaar erg goed heeft gedaan. Hij is de maatstaf waarmee ze me kunnen vergelijken. Hij is de enige in dezelfde auto als ik. Dus ik word direct met hem vergeleken."

2025

Lawson heeft er geen zin in om te gaan speculeren over zijn toekomst. Hij wil nog niet denken aan 2025, en daar is hij dan ook zeer duidelijk over: "Ik heb absoluut geen idee waar het me volgend jaar of in de toekomst zal brengen. Het doel zal zijn om te zien of ik me met Yuki kan meten. Dat is het doel dat is gesteld." Dit weekend wordt er een sprintweekend afgewerkt, en dat is geen makkelijk moment om in te stappen: "Het is een moeilijk moment om terug te keren, maar ik probeer er zo goed mogelijk klaar voor te zijn. Ik denk dat het vooral punten scoren is voor mezelf, want waar het team me op gaat beoordelen is hoe ik presteer en de beste manier om dat te doen is gewoon punten scoren."