Horner waarschuwt Perez: "Wanhopig opzoek naar antwoorden"

Er lijkt nog altijd geen duidelijkheid te zijn over de line-up van de Red Bull-teams voor 2025. Max Verstappen is een zekerheidje, maar over Sergio Perez bestaat nog veel twijfel. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat zijn team wanhopig antwoorden nodig heeft.

Red Bull verlengde eerder dit jaar het contract van Perez, maar dat betekent niet dat hij een zekerheidje is voor 2025. Zijn prestaties vallen tegen en hij is niet in staat Max Verstappen rugdekking te geven. Teamadviseur Helmut Marko waarschuwde Perez en hij wees naar VCARB-coureurs Yuki Tsunoda en Liam Lawson. De twee jongelingen moeten presteren, en dan kan er veel mogelijk zijn.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt zich nu een beetje zorgen te maken. De Brit doet niet geheimzinnig over de rijderssituatie in gesprek met Motorsport.com: "We hebben wanhopig antwoorden nodig." Volgens Horner is het noodzakelijk dat Perez beter gaat presteren, ook omdat de concurrentie steeds sterker begint te worden. Horner maakt zich een beetje zorgen: "Kijk naar onze concurrenten. Ferrari zal volgend jaar sterk zijn met Lewis Hamilton en Charles Leclerc. En McLaren heeft met Lando Norris en Oscar Piastri echt een sterke line-up. We moeten ervoor zorgen dat er niet een al te groot gat zal zijn tussen onze coureurs, want dat kun je je niet veroorloven."