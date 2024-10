Nieuwe waarschuwing voor Perez: "Inconsistentie is zijn grootste probleem"

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de toekomstige line-up van Red Bull Racing. Max Verstappen rijdt in 2025 sowieso voor het team, maar Sergio Perez heeft nog geen duidelijkheid gekregen. Red Bull-adviseur Helmut Marko wil daar nu niet te veel over zeggen.

Perez verlengde eerder dit jaar nog zijn contract bij Red Bull, maar dat geeft hem geen zekerheid. Zijn prestaties vallen heel erg tegen. Zijn teamgenoot Verstappen voert het wereldkampioenschap aan, terwijl Perez zelf slechts op de tegenvallende achtste plaats staat. Hij kan Verstappen geen rugdekking geven en zijn prestaties zijn zeer inconsistent. Bij Red Bull beginnen ze zich langzaam af te vragen wat ze van Perez kunnen verwachten.

Perez

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko hoopt snel op die duidelijkheid. Vooralsnog staat Perez onder grote druk, en Marko stelde eerder al dat hij in 2025 het liefst een Red Bull-talent naast Verstappen ziet. In een interview met OE24 krijgt Marko de vraag of Perez zich momenteel in een soort proeftijd bevindt voor de resterende races van dit seizoen: "De inconsistentie is het grote probleem bij Checo, maar meer wil ik er niet over zeggen."

Verstappen

Marko wil wel iets meer zeggen over zijn eigen toekomst en de toekomst van Verstappen. Ook over Verstappen gaan er namelijk verhalen rond over een mogelijke exit na 2025. Marko legt het uit: "Nu zijn we uitsluitend gefocust op het winnen van dit wereldkampioenschap. Dat hangt af van hoe we volgend jaar presteren, want onze auto zal niet fundamenteel veranderen. Max heeft een contract bij Red Bull voor 2026, maar zoals ik al meerdere keren heb gezegd zijn er exitclausules. Laten we kijken hoe alles zich gaat ontwikkelen. Als de auto en omgeving hem niet bevallen, dan zegt hij misschien: Dat was het!"