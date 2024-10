Norris reageert op Red Bull-trucje: "Heeft misschien een beetje geholpen"

Het trucje van Red Bull waarmee ze de rijhoogte van de auto konden veranderen, heeft de gemoederen flink beziggehouden in de Verenigde Staten. De FIA heeft echter geen (uitsluitend) bewijs gevonden voor het gebruik van het mechanisme, maar zal wel meer controles gaan uitvoeren. Lando Norris vindt dat een goede zaak en hoopt dat het een McLaren-voordeel kan opleveren.

In Austin werd duidelijk dat er veel te doen was om een mechanisme waarme de rijhoogte kon worden aangepast. Het ging om een trucje met de zogenoemde 'bib', oftewel het punt waarop de voorkant van de vloer en chassis samenkomen. Meerdere F1-teams hadden geklaagd bij de FIA, omdat een team hier gebruik van zou maken, mogelijk ook onder parc fermé-omstandigheden.

Eerst was niet duidelijk om welk team het ging, maar later werd bekend dat het om Red Bull Racing zou gaan. Meerdere teams waren erachter gekomen doordat Red Bull ontwerpdetails van dat element op FIA-servers moest publiceren als onderdeel van de regelgeving rondom open-sourceonderdelen.

Het team uit Milton Keynes heeft gisteren ook meteen gereageerd op de beschuldigingen. De renstal gaf aan dat ze het mechanisme hebben gebruikt, maar benadrukte dat het datzelfde trucje nooit had gebruikt onder parc fermé-omstandigheden. Wel gaf de regerend kampioen toe dat er een 'plan voor de toekomst' is afgestemd met de FIA.

"Daar hebben we geen idee van"

Lando Norris is met Max Verstappen en Red Bull verwikkeld in een strijd om het rijders- en coureurskampioenschap. Hoe kijkt hij naar het Red Bull-trucje? "Het is één ding als je het op je auto hebt, het is iets anders hoeveel je het gebruikt. Daar hebben we geen idee van", vertelt de Brit op de FIA-persconferentie. "Als het ze heeft geholpen en ze het gebruikt hebben zoals veel mensen zeggen, kan het misschien een voordeel voor ons zijn. Maar ze hebben echt niet meerdere pole positions of zeges behaald door het systeem. Ik denk niet dat het heel veel gaat veranderen."

Klein voordeel

Toch zou het trucje volgens de man uit Bristol wel een klein voordeel hebben opgeleverd voor Red Bull. "Als je naar bepaalde kwalificaties of races kijkt, waar het verschil honderdsten of duizendsten van seconden was, zeg je misschien: 'oké, het heeft in die richting misschien een beetje geholpen'. Ik denk dat het goed is dat de FIA dit [de aangescherpte controles, red.] doet."

De Brit legt uit waarom: "Er is verschil tussen zwart en wit, zoals dit, en tussen het verleggen van grenzen, het creëren van nieuwe dingen en innoveren binnen de ruimte die je hebt. McLaren heeft goed werk geleverd, maar verder dan dat gaan we niet."