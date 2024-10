Red Bull erkent bestaan veelbesproken rijhoogte-trucje

Het team van Red Bull Racing staat dit weekend in Austin weer in het middelpunt van de belangstelling. De renstal werd beschuldigd van het gebruiken van een speciaal trucje om de rijhoogte aan te passen. Red Bull erkent dat het systeem bestaat, maar ze stellen dat het niet kan worden gebruikt onder de parc fermé-regels.

In Austin werd duidelijk dat er veel was te doen om een trucje om de rijhoogte aan te passen. Meerdere teams hadden geklaagd bij de FIA, omdat een team hier gebruik van zou maken. Het was niet duidelijk om welke renstal het ging, maar op het moment dat de paddock in Austin volstroomde werd duidelijk dat het om Red Bull ging. Het team ontkende dat ze iets illegaals hadden gedaan.

Trucje bestaat

Het zou gaan om een trucje met de zogenaamde bib, de verbinding tussen de voorkant van de vloer en het chassis. Dit trucje zou worden gebruikt tussen de kwalificatie en de race door, want dus zou betekenen dat dit gebeurde onder de parc fermé-regels. Volgens Red Bull klopt er niets van dit ze hiermee deze regels hebben geschonden, een woordvoerder van het team liet aan de internationale media weten dat het trucje wel bestaat: "Ja, het mechanisme bestaat, alleen is het niet te gebruiken als de auto volledig is opgebouwd. In het vele contact dat we met de FIA hebben, is dit onderdeel naar voren gekomen en zijn we een plan overeengekomen voor de toekomst."