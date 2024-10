Sainz oppert nieuw idee voor extra WK-punt: "Dat is veel logischer"

In de Formule 1 valt volgend jaar geen extra WK-punt meer te verdienen voor de snelste raceronde. Dat heeft de FIA Motor Sport Council gisteren besloten. Carlos Sainz was al 'geen fan' van het extra WK-punt voor de snelste ronde, maar oppert nu een nieuw idee: een punt voor de pole position.

Op de donderdag in de Verenigde Staten was het tijd voor de derde meeting van het jaar van de FIA Motor Sport Council. Zij moesten belangrijke beslissingen maken met betrekking tot de reglementen voor de seizoenen 2025 en 2026, en hebben ook daadwerkelijk een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo werden de verfijningen en laatste wijzigingen aan de technische reglementen voor 2026 goedgekeurd en zullen rookies meer kansen gaan krijgen vanaf 2025. Maar de meest opvallende aanpassing voor volgend jaar is toch wel het schrappen van het extra WK-punt voor de snelste raceronde.

Deze verandering werd ook besproken op de FIA-persconferentie in Austin. Wat vinden de F1-coureurs er eigenlijk van? "Ik was eerlijk gezegd geen fan van het extra WK-punt voor de snelste ronde", vertelt de Ferrari-rijder op de FIA-persconferentie. "Het laat namelijk niet zien wie de snelste man in de race is, maar het laat zien wie toevallig een gratis pitstop heeft in de race", stelt de Spanjaard.

Punt voor pole position

De drievoudig Grand Prix-winnaar oppert ook direct een nieuw idee. "Misschien een punt voor de pole position?". Dat is een idee waar Sainz gelukkiger mee lijkt te zijn. "Een punt daarvoor in een krap veld is veel logischer", stelt de 30-jarige Madrileen, die bijval krijgt van collega Esteban Ocon. "Ik ga mee met Carlos", vertelt de Alpine-rijder. "Voor ons is het erg belangrijk om op pole te staan. In de race racen we om te winnen en niet om in één ronde de snelste te zijn."