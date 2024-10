FIA voert belangrijke verandering aan puntentelling door voor 2025

In de Formule 1 valt vanaf 2019 een extra punt te verdienen voor de snelste raceronde, maar daar zal vanaf 2025 verandering in gaan komen. Dat heeft de FIA World Motor Sport Council vandaag besloten.

De puntentelling zal volgend jaar toch op de schop gaan in de Formule 1. In eerste instantie waren er geruchten dat de top twaalf vanaf volgend jaar punten zou krijgen om zo ook de kleinere teams te belonen voor hun prestaties, maar dit idee werd al snel van tafel geveegd. Nu is er echter toch een verandering aangekondigd met betrekking tot de F1-puntentelling, want vanaf 2025 zal het extra punt voor de snelste ronde verdwijnen. Dat heeft de FIA Motor Sport Council op de donderdag in de Verenigde Staten besloten.

Het extra punt voor de snelste ronde werd in 2019 - na 60 jaar - weer ingevoerd in de koningsklasse van de autosport, maar werd na de GP van Singapore ter discussie gesteld. Lando Norris had namelijk halverwege de race de snelste ronde genoteerd op de harde band en leek zodoende acht punten in te gaan lopen op titelrivaal Max Verstappen. Visa Cash App RB-rijder Daniel Ricciardo, die na de race in het Zuidoost-Aziatische land werd weggestuurd door Red Bull, besloot twee ronden voor het einde echter de pits in te gaan, om een nieuwe set zachte banden te halen. Op deze set noteerde hij tijdens de laatste ronde van de Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit de snelste ronde, waardoor Norris niet langer een extra WK-punt kreeg voor de snelste raceronde. McLaren en veel andere F1-prominenten hadden kritiek op deze actie aangezien VCARB het zusterteam van Red Bull is. VCARB en Red Bull wilden niks van de kritiek weten en gaven aan dat het een afscheidscadeau was voor de Australiër. Dit soort situaties kunnen volgend jaar niet meer optreden na de aanpassing van het puntensysteem.