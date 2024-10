Meer kansen voor rookies in 2025

De FIA Motor Sport Council is donderdag bij elkaar gekomen om veranderingen in de Formule 1 te bespreken. Dat heeft niet alleen geleid tot het verdwijnen van het extra WK-punt voor de snelste raceronde, maar ook tot meer kansen voor rookies en aanpassingen voor 2026.

Na een herfststop van een maand keert het Formule 1-circus dit weekend terug met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Veel fans zullen reikhalzend uitkijken naar de hervatting van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris, maar eerst was het vandaag nog tijd voor de derde meeting van het jaar van de FIA Motor Sport Council. Zij moesten belangrijke beslissingen maken met betrekking tot de reglementen voor de seizoenen 2025 en 2026, en hebben ook daadwerkelijk een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo zal het extra WK-punt voor de snelste raceronde volgend jaar verdwijnen, maar dat is niet de enige verandering die doorgevoerd is.

F1-teams kunnen vier keer per jaar rookie inzetten

De FIA heeft eveneens een verandering doorgevoerd om rookies meer kansen te geven. De afgelopen twee jaar stroomden er namelijk maar weinig Formule 2-coureurs of andere talenten door naar de koningsklasse van de autosport. F2-kampioenen als Felipe Drugovich en Théo Pourchaire kregen hun kans nog niet in de Formule 1, en de aanstaande kampioen in de opstapklasse - Gabriel Bortoleto of Isack Hadjar - lijkt ook naast een zitje voor volgend jaar te gaan grijpen.

Dit heeft veelal te maken met te weinig ervaring of geld, of er is simpelweg geen plek. Om de rookies in ieder geval meer kansen te geven om zich te kunnen bewijzen, krijgen ze nu wel meer kans om meters te maken. Zo werd in 2022 de regel ingevoerd dat elke Formule 1-coureur verplicht één keer een vrije training moet skippen, zodat een rookie in zijn bolide kan plaatsnemen. Dit aantal wordt volgend jaar verdubbeld, wat betekent dat alle F1-coureurs verplicht tweemaal een vrije training moeten skippen. Op deze manier kunnen alle F1-teams vier keer per jaar een rookie inzetten, die op deze manier meer ervaring op kan doen.

Volgend jaar zal daar een sprintrace voor rookies bij moeten gaan komen. Door dat idee werd dit jaar nog een streep gezet, maar de race moet volgend jaar wel gaan plaatsvinden na de GP van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit.

2026

De mondiale autosportbond kijkt ook alvast vooruit naar 2026. Vanaf dat jaar zullen er veel dingen veranderen in de koningsklasse van de autosport. Voor dat jaar worden niet alleen de sportieve en financiële reglementen anders ingedeeld, maar zullen ook de technische reglementen op de schop gaan. Zo zullen de teams met andere bolides en motoren gaan racen. In eerste instantie werd dat technische reglement tijdens de GP van Canada gepresenteerd, maar de F1-teams hebben samen met de FIA nog eens naar het technische reglement gekeken. Deze aanpassingen en verfijningen, die nog niet bekend zijn gemaakt, werden vandaag tijdens de meeting goedgekeurd door de FIA Motor Sport Council.

"Door de aanpassingen zullen de auto's aerodynamisch straks beter presteren dan initieel bedacht, terwijl we wel aandacht blijven besteden aan vuile lucht om close racing te bevorderen", valt er in het statement van de autosportfederatie te lezen. De FIA 鈥嬧heeft ook de sportieve en financiële regelgeving voor 2026 vereenvoudigd en belooft de komende maanden verdere aanpassingen.