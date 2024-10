Marko ergert zich aan McLaren-vleugels: "Moet een oplossing komen"

Het team van Red Bull Racing gaat in Austin weer op jacht naar concurrent McLaren. Bij Red Bull houden ze de bolide van de concurrentie goed in de gaten, want ze zijn niet blij met de vleugelkwestie. Helmut Marko wil dat er volgend jaar een betere oplossing komt.

Het gaat in de Formule 1 al geruime tijd over de vleugels van het team van McLaren. Het ging veel over de achtervleugel van het team, aangezien deze leek te bewegen in Bakoe. De FIA keurde het onderdeel in eerste instantie goed, maar ze vroegen McLaren uiteindelijk toch om de vleugel niet meer te gebruiken. Bij Red Bull wijzen ze ook naar de voorvleugel van McLaren, want deze lijkt ook te bewegen.

Voorvleugel

Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet te spreken over de vleugelkwestie. Hij wil dat er snel wordt ingegrepen. De Oostenrijker is duidelijk als hij in gesprek met Motorsport-Magazin wijst naar de achtervleugel: "Als McLaren zegt dat ze deze vleugel niet meer gaan gebruiken, dan heeft dat eigenlijk alleen nog betekenis voor Las Vegas, omdat er verder geen echte snelle circuits meer op de kalender staan. Maar het meest gevaarlijke is natuurlijk hun flexibele voorvleugel. De voorvleugel werkt samen met alles: de onderkant, de achtervleugel, enzovoort."

Oplossing

Marko is niet blij met de manier waarop de FIA is omgegaan met deze kwestie. De Oostenrijkse adviseur wil dat er voor 2025 betere afspraken worden gemaakt: "Er moet voor volgend jaar een betere oplossing komen. Het kan niet zo zijn dat je de test doorstaat, maar dat er op camerabeelden wordt aangetoond dat er tijdens de race iets heel anders gebeurt. Dan moet je simpelweg betere meetmethoden gaan zoeken."