Binotto ziet uitdaging bij Audi: "Alsof je de Mount Everest moet beklimmen"

Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto moet het Audi-project tot een succes gaan maken. Binotto begon afgelopen zomer bij Audi, maar hij realiseert zich dat het een lang traject gaat worden. Volgens Binotto is het alsof ze de Mount Everest moeten gaan beklimmen.

Binotto bezocht recent zijn eerste races in dienst van Audi. Hij zag hoe het eraan toe ging bij het team van Sauber, wat vanaf 2026 het fabrieksteam van Audi wordt. Sauber is zeker nog geen winnend team, want ze staan puntloos op de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. Audi gaat niet meedoen om het meedoen, dus onder leiding van Binotto moet de weg omhoog worden ingezet.

Mount Everest

Binotto weet dat hij de tijd moet gaan nemen om deze stappen te zetten. Hij loopt al zeer lang mee in de Formule 1, dus hij is realistisch in gesprek met BBC Sport: "Het is niet alsof je een grote berg moet beklimmen, het is alsof we de Mount Everest moeten beklimmen. Het zal een aantal jaren gaan duren. Het doel is om aan het einde van het decennium te kunnen vechten om de wereldtitels."

Verschillen

Binotto ziet grote verschillen met zijn vorige werkgever Ferrari. Bij Sauber zal er heel erg veel moeten gaan gebeuren voor de toekomst: "Als je naar de details gaat kijken, dan realiseer je je steeds meer waar je bent en wat de grote verschillen zijn met Ferrari. Het gat en de verschillen zijn groot. Het is groot vanwege het aantal mensen, de mindset, de tools en de faciliteiten. Als je om je heen kijkt, dan is het echt een klein team dat je vergelijkt met een topteam."